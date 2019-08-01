HABER

Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK'lı teröristten, aralarında gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan teröristin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğüne 4'ü ikna yoluyla 5 PKK'lı teröristin teslim olmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 teröristten, Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan A.Y. ile D.D, B.E. ve R.A, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 4 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Bir teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta 25 Temmuz'da jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu 4'ü ikna yoluyla 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklanmış, teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı tespit edilmişti.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Balıkları tek tek elleriyle topladılarBalıkları tek tek elleriyle topladılar
’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin vazgeçilmezi oldu’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin vazgeçilmezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 PKK'lı terörist şırnak tutuklanma

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da iğrenç olay! Engelli kızın ailesi eve gelince fark etti

Ankara'da iğrenç olay!

Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

Polis her yerde onları arıyor!

Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Parti binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı!

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.