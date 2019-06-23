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Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi

Sekvan KÜDEN/GÜÇLÜKONAK (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.
Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçleri, Ağaçyurdu köyü yolunda toprağa gömülü 2 plastik bidon fark etti. Yapılan incelemede, bidonlarda PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar olduğu saptandı. Ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıları, kontrollü şekilde patlatarak imha etti.
Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildiŞırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildiŞırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi

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