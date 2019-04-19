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Şırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta 2 gün sürecek 'Uluslarası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu başladı.

Şırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta 2 gün sürecek 'Uluslarası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu başladı.
Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 'Dengbejlik' kültürünün devam ettirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyuma; Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanvekili Dr. Ferit Batmaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Irak ve İran'dan davetliler katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak'ın tarih boyunca çok farklı kültürlere, medeniyetlere, inanış guruplarına ve etnik guruplara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Gelişen süreç içerisinde huzur, sevgi ve saygı doğmuştur. Yaklaşık 35 yıl öncesine kadar başlayan zülüm ile PKK ihanet şebekesine kadar. Maalesef PKK ve uzantıları bu şehirde, bu bölgede fiziki olarak büyük bir yıkıma imza attıkları gibi, bu bölgenin, bu toprakların, bu insanların kadim değerlerine, inanç değerlerine de gelenek ve göreneklerine saldırdılar. Buralarda büyük yıkımlara neden oldular. Tabiri caizse bu kültürel mirasın üzerine bir beton döktüler. Ama hamdolsun geldiğimiz nokta itibariyle bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları tarihte benzeri az görülmüş kahramanlıklar sergilediler, canı pahasına, kanı pahasına ve de bu toprakların insanlarının büyük fedakârlıklarıdır. Allaha şükür bunun için PKK terör örgütünün, hem de onun muhtelif uzantılarının bittiği bir gün yaşıyoruz" dedi.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise üniversite olarak bilim üretmek, bilimi sanayi ile birleştirmek ve aynı zamanda halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına derman olmak için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışmada eksik ve zayıf yönlerimizi belirledik. Güçlü yönlerimizden biri olan dilimiz Kürtçe'yi bilmemiz ve yörede konuşulan dilleri daha iyi analiz etmek adına çalışmalarımız var. Bunun yanında sosyal kültürel değerlerimizden olan kıyafetlerimiz, taş binalarımıza kadar varlıklarımızı üniversitenin bir görevi olarak bunları açığa çıkartmaktır" diye konuştu.
Valilik, belediye, üniversite, DİKA ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen sempozyum 2 gün sürecek.
DENGBEJ NEDİR?
Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej ‘söyle’dir. Bu kelime, sözün ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbejler genellikle köyden köye dolaşarak, hayatlarını söyledikleri destanlar, şiirler, ilahiler ve hikayeler ile sürdürmektedirler. Tarihçesi çok eski tarihlere dayanan bu kültürde, dengbejler sağ veya sol elini kulağına dayayıp bir parmağını da kulağına tıkayıp, diğer kulağını açık tutmak suretiyle, ya bilinen bir ezgiyi, ya da doğaçlama yolu ile içten geldiği gibi, kendi sanat becerisiyle bunu melodik şekilde dillendirir.

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Şırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumuŞırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu

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