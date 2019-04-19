Şırnak’ta Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler sempozyumu başladı

Şırnak Üniversitesi’nde ’Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler’ konulu sempozyum başladı.

Şırnak Üniversitesi, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen ’Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler’ konulu sempozyumun açılışına, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda 19-20 Nisan tarihleri arasında sürecek sempozyumda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak’ın çok kadim bir coğrafyanın tam bir kavşak noktasında durduğunu söyledi. Vali Aktaş, “Tarih boyunca çok farklı kültürlere, medeniyetlere, inanış guruplarına, etnik guruplara ev sahipliği yapmıştır. Gelişen süreç içerisinde huzur, sevgi ve saygı doğmuştur. Yaklaşık 35 yıl öncesine kadar başlayan zulüm ile PKK ihanet şebekesine kadar. Maalesef PKK ve uzantıları bu şehirde bu bölgede fiziki olarak büyük bir yıkıma imza attıkları gibi, bu bölgenin, bu toprakların, bu insanların kadim değerlerine, inanç değerlerine de, gelenek ve göreneklerine saldırdılar. Buralara da büyük yıkımlara neden oldular. Tabiri caizse bu kültürel mirasın üzerine bir beton döktüler. Ama hamdolsun geldiğimiz nokta itibariyle bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları tarihte benzeri az görülmüş kahramanlıklar sergilediler, canı pahasına, kanı pahasına ve de bu toprakların insanlarının büyük fedakarlıklarıdır. Allah’a şükür bunun için PKK terör örgütünün hem de onun muhtelif uzantılarının bittiği bir gün yaşıyoruz. İşte bu gün burada Şırnak Üniversitemizin öncülüğünde yapılan program bu sağlanan huzur ortamının bir sonucudur. İnşallah bundan sonra Şırnak’ımız ve bölgemiz özüne dönecektir. Kendini var eden bu kadim değerlerin tekrardan gün yüzüne çıkması için mücadele edecektir. Bundan sonra emeğimizi, gayretimiz ve enerjimizi buraya harcayacağız. Şırnak üniversitemizin böylesine güzel ve kültürel bir çalışmaya imza attıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan da, Şırnak Üniversitesi olarak bilim üretmek, bilimi sanayi ile birleştirmek aynı zamanda halkın sosyal kültürel ihtiyaçlarına derman olmak için bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rektör Erkan, “Yaptığımız çalışmada eksik ve zayıf yönlerimizi belirledik. Güçlü yönlerimizden biri olan dilimiz Kürtçeyi bilmemiz ve yörede konuşulan dilleri daha iyi analiz etmek adına çalışmalarımız var. Bunun yanında sosyal kültürel değerlerimizden olan kıyafetlerimiz, taş binalarımıza kadar varlıklarımızı üniversitenin bir görevi olarak bunları açığa çıkartmaktır. Bizde yörelerimizin değeri olan dengbejlik kültürünü araştırmak ve anlatmak adına iki gün sürecek sempozyumu düzenledik” diye konuştu.

Sempozyumun Koordinatörü Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Baz ise sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 200 akademisyen çağırmayı planladıklarını, kentin fiziki şartları nedeniyle 73 kişi ile sınırlandırmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Sempozyumun geç kalınmış bir sempozyum olduğunu fark ettiklerini ifade eden Baz, önümüzdeki yıllarda bunu sürdürme gayretinde olacaklarını kaydetti. Dengbejlik sempozyumuna dengbejlerin sorunları ve sıkıntılarının da yer alacağı mini bir çalıştay da kattıklarını açıklayan Baz, şöyle devam etti:

“Maalesef dünya renklerini kaybetmeye başladı. Doğudan batıya kıyafetlerimiz, telefonlarımız tek tip olmaya başladı. En önemlisi kültürler tek tipleşmeye başladı ve başka açıdan kültürlerimiz işgal altına alınmaya başladı. Biz üniversite olarak bu doğruları korumak adına çalışma başlattık bunun devamında getireceğiz.”

Sempozyumun iki gün süreceği kaydedildi.