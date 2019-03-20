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Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde çekilen kısa film ile tanıtıldı.

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde çekilen kısa film ile tanıtıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu, geçen yıl Eylül ayında hayata geçirildi. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde vatandaş desteğini en üst seviyeye çıkaran uygulama, sanal marketler üzerinden akıllı cep telefonlarına yüklenebiliyor. Tek tuşla ihbara imkan tanıyan uygulamada vatandaşlar, isteğe bağlı açıklama yazabiliyor, suça ilişkin fotoğraf paylaşımında bulunabiliyor. Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimliği ise gizli tutuluyor. Uygulama Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce Cizre ilçesinde çekilen kısa filmle tanıtıldı.
'UYUMA' uygulamasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ankara’da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldığını belirten Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran, 2019 yılı içerisinde uyuşturucu konusunda ciddi operasyonların yapıldığını söyledi. İl Emniyet Müdür Ömer Uslusoy’un talimatıyla Cizre ilçesinde kısa film çektiklerini ifade eden Taşkıran, Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde uyuşturucunun zararları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydetti. Taşkıran, "Bu filmde de vatandaşlarımızın özellikle uyuşturucu noktasında farkındalığı artırmak, bunun yanında uyuşturucu ile topyekun mücadele etmek için, halkımızın desteğini almak. Onların ihbarlar noktasında desteklerini alıp, uyuşturucu ile mücadele noktasında vatandaşların desteklerin almak için bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.
Kısa filmde oynayanlardan bazılarının polis, bazıların ise dizi oyuncusu olduğunu anlatan Taşkıran, "Filmde oynayan oyuncularımız uyuşturucu ile mücadele noktasında bizim narkotik suçlarla mücadele personellerimiz onları seçtik. Aynı zamanda Cizre’de devam eden bir dizi filminden de faydalandık. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.
'VATANDAŞLARIN KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ KALIYOR'
Telefonlara indirilen 'UYUMA' uygulaması ile vatandaşların karşılaştıkları bir suçu kolluk kuvvetlerine tek tuş ile konum bilgisini bildirdiklerini ifade eden Taşkıran, "Vatandaşlarımızın bu uygulamayı yüklendikten sonra ihbarlar sırasında kimlik bilgileri saklı tutulmaktadır. Biz bunlardan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini veya ihbarın niteliği dışında olan kısımlarla ilgilenmiyoruz. Kişilerin isimleri tamamen soruşturma dosyasında gizli kalır ve İhbarcının ismi kesinlikle açıklanmaz. Ondan müsterih olabilirler" diye konuştu.
Amaçlarının uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil tüm halkın desteğini alarak en son noktaya getirmek olduğunu söyleyen Taşkıran, uyuşturucu ile mücadele konusunda aralıksız operasyon yaptıklarını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldıŞırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldıŞırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldıŞırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldı

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