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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 197 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Yafes, Sur, Cudi, Kale, Dağkapı ve Konak mahallelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. (22), F.G. (20), H.E. (25), U.G. (24), H.A. (20) ve C.A. (28) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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