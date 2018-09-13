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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 gram eroin ile 126 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi, haklarında bu suçtan yakalama kararı bulunan 16 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
eroin operasyon şırnak Uludere uyuşturucu

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