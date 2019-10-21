HABER

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:38 | Son Güncelleme

Operasyonlarda gözaltına alınan 41 kişiden 7'si tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında yakalanan 41 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 14-20 Ekim arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin, 250 gram esrar, gümrük kaçağı 18 bin 949 paket sigara ile 5 bin 215 kilogram motorin, seyyar akaryakıt pompası, 5 akaryakıt tankı, 874 çift ayakkabı, 275 spor ayakkabı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 41 kişiden 7'si işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandıKırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı
Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık ve uyuşturucu operasyon şırnak

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Son dakika! MSB: 63 ülkeden 77 askeri ataşeye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verildi

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.