HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

04.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 17,06 gram esrar, 12,30 gram eroin, 2,19 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 200 paket kaçak sigara, 48 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Görüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağumGörüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağum
29 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!29 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

4 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Korkunç olay! Araçta yanarak hayatını kaybetti

Korkunç olay! Araçta yanarak hayatını kaybetti

Tunceli’de sis denizi, şehir kayboldu

Sis denizi! Şehir adeta kayboldu

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

Görüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağum

Kocasını takip etti, özel görüntülerini çekip mahkemeye sundu! Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Elektrik kesintisi listesi 4 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.