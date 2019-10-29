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Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Şırnak’ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.Şırnak’ta polis ve jandarma tarafından 21 ile 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.
Şırnak’ta polis ve jandarma tarafından 21 ile 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 40 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 14,9 gram metamfetamin maddesi, 0,46 gram eroin maddesi, 491,28 gram esrar maddesi, 12 bin 761 paket kaçak sigara, 28 adet kaçak cep telefonu, 66 kilogram kaçak çay, 7 kilogram kaçak nargile tütünü, 3 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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