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  4. Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 60 gözaltı

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 60 gözaltı

11.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 107,37 gram nevi belli olmayan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 53,54 gram eroin, 21,91 gram metamfetamin, 16,68 gram esrar, 8 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet bong düzeneği, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 249 paket kaçak sigara, 20 bin 240 adet sigara sarma kağıdı, bin 355 adet puro, 99 paket elektronik sigara tütünü, 3 kilo 75 gram kaçak tütün, 525 adet kaçak cep telefonu, bin 300 adet cep telefonu aksesuarı, 44 adet parfüm, 3 bin 225 lira ve 3 adet resmi belgede sahtecilik olayında 3 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 60 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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