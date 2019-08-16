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Şırnak’ta Uzman Çavuş bölüğün arkasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

Şırnak’ta görev yapan Sakaryalı Uzman Çavuş İsmail Aygül, görev yaptığı bölüğün arkasında vurulmuş olarak bulundu.

Şırnak’ta Uzman Çavuş bölüğün arkasında ölü bulundu

Şırnak’ta görev yapan Sakaryalı Uzman Çavuş İsmail Aygül, görev yaptığı bölüğün arkasında vurulmuş olarak bulundu. Aygül’ün cenazesinin otopsi sonrasında Sakarya’nın Karasu ilçesine getirileceği öğrenildi.
25 yaşındaki Uzman Çavuş İsmail Aygül bu sabah yapılan içtimaya çıkmayınca bölük askerleri tarafından aranmaya başladı. Kısa süre sonunda silah arkadaşları İsmail Aygül’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Şırnak Çakırsöğüt Karakolu’nda beş yıldan beri görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş İsmail Aygün’ün cenazesi otopsiye alındı.
Bekar ve 25 yaşında olan Aygül’ün cenazesi otopsinin ardından Karasu ilçesi Kurudere Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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