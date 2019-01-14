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Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği üyeleri, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Besta mevkisine, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için buğday, yonca ve et bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yemlemeyi yaban hayvanların yoğun bulunduğu alanlarda yaptıklarını söyledi.

Kalay, bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini dile getirerek, mart sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını anlattı.

Birini Tepesi mevkisi ile Uludere bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde yemleme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kalay, "Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 ton buğday, manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık 1,5k ton yemi doğaya bırakıyoruz." dedi.

Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği Başkanı İbrahim Uğun, gönüllerinden oluşan 20 kişilik ekiple yemleme çalışmasına katıldıklarını söyledi.

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