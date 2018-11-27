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Şırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Üniversitesi'nin yerleşkesinde, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu acil müdahale birimi kuruldu.

Şırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi var

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Üniversitesi'nin yerleşkesinde, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu acil müdahale birimi kuruldu. Merkez sayesinde yaralı yaban hayvanları artık başka şehirlere tedavi amaçlı gönderilmeyecek.
Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) Şırnak Şube Müdürlüğü ile Şırnak Üniversitesi'nin ortak çalışması ile kurulan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu acil müdahale birimi, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Törene Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, öğrenciler ve hayvanseverler katıldı. Merkezde hayvanların röntgenleri çekilip, her türlü tedavileri yapılabiliyor. Tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan hayvanlar doğaya bırakılırken, doğada yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hayvanlar ise merkezde bakılacak. Ayrıca hafta sonları tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bulunan yaralı hayvanlar Şırnaklı vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bulunan kaya kartalı, baykuş, tavuskuşu, keklikler, tavşanlar, kaz ve ördekler ise merkeze hayvanat bahçesi izlenimi veriyor.
'AVCILARIN YARALADIĞI KEKLİKLERİ TEDAVİ EDİYORUZ'
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, yaklaşık 5 ay önce kendisine böyle bir merkezin kurulması için teklif geldiğini belirterek, "Yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyonu acil müdahale birimi için 5 ay önce Orhan Kalay bey bize teklif ettiğinde evet dedik. Bizim bunun için ayıracağımız 4-5 dönüm arazimiz var. Özellikle de bunu kreşin yanında istedim. Merkezde yaralı hayvanların rehabilitasyonunu sağladıktan sonra doğaya salıyoruz. Şimdiye kadar kurşun ve silah yaralanması ile gelen bir baykuşumuz vardı. Tedavisini yaptık ve doğaya saldık. Elektrik akımına kapılmış bir baykuşumuzun daha ameliyatını yaptık. Sol kanadı kangren olmuştu. Ameliyatını yapıp kangrenli dokuları oradan uzaklaştırdık. Onu hayatının sonuna kadar burada rehabilite edeceğiz, bakımını üstleneceğiz. Onun dışında özellikle avcıların müdahale ettiği keklikleri burada tedavi edip tekrar Cudi Dağı’na bıraktık. Şu anda 10 keklik daha rehailite ediliyor. İnşallah onları da yavaş yavaş salacağız. Burada sadece yabani hayvanları değil aynı zamanda evcil ve sokak hayvanlara da elimizden geldiği kadar iyileştirmeye çalışacağız" dedi.
'BÖYLE BİR MERKEZİN YILLARDIR EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORDUK'
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay da merkezle ilgili bilgi vererek, "Bölgemizde böyle bir merkezin eksikliğini hissediyorduk. Ben sene başında bu merkezi oluşturma dileğimi Şırnak Üniversitesi Rektörü'ne ilettim. Sağolsunlar bize kampus içersinde bir yer ayarladılar. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile bu tedavi ve rehabilitasyon ünitemizi tamamladık. Bundan sonra buraya gelecek yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra doğaya bırakmayı düşünüyoruz. Böyle bir merkezin, böyle bir ünitenin eksikliğini yıllardır hissediyorduk. Yaralı yaban hayvanlarını Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'müze bağlı taşıyorduk. Hem araç masrafı oluyordu hem de hayvanları zor koşullar altında göndermek zorunda kalıyorduk. Bundan sonra inşallah ilimiz genelinde bize ulaşan yaralı yaban hayvanlarını burada tedavi edip rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra doğaya bırakmaya düşünüyoruz" dedi.
Tedavi merkezinin gezilmesinden sonra tedavileri tamamlanan 3 keklik doğaya bırakıldı.

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Şırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi varŞırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi varŞırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi varŞırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi var

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