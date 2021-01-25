HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta yaban keçisi avlayan 9 kişiye 192 bin 843 lira ceza

Şırnak’ta yaban keçisi avlayan 9 kişiye 192 bin 843 lira ceza

25.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta yaban keçi avlayan 9 kişiye toplam 192 bin 843 lira idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Cudi Dağı İkizce köyü mevki’inde kaçak avcılık yapıldığının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek kaçak avcılık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şırnak’ta yaban keçi avlayan 9 kişiye toplam 192 bin 843 lira idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Cudi Dağı İkizce köyü mevki’inde kaçak avcılık yapıldığının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek kaçak avcılık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan aramada yasa dışı yaban keçisi avlayan 9 kişi yakaladı. Yaban keçisi vurulması olayı ile ilgili olarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ava iştirak eden 9 şahsa toplamda 192 bin 843 lira idari para cezası kesildi.
Avda kullanılan 4 adet yivsiz av tüfeğine doğa koruma ekiplerince el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklamaKafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

F-16'lar Doğu Akdeniz'de uçtu!

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

Kızı tecavüze uğrayan anne: Torunumun psikolojisi bozuldu

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Yoğunluk yüzde 80'e dayandı

Meteoroloji uyardı! Trakya'da çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kaçırılan gemicinin son sözleri 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' olmuş

Kaçırılan gemicinin son sözleri ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.