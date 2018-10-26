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Şırnak'ta yağmur altında gerçeği aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğü'nde 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitim seminerinin ardından gerçekleştirilen acil müdahale arama ve kurtarma tatbikatında ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğü'nde 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitim seminerinin ardından gerçekleştirilen acil müdahale arama ve kurtarma tatbikatında ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 'UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) Temel Eğitimi' 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Eğitimde, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, Crush (Ezilme) sendromu, temel Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) tehditlere yaklaşım, haberleşme teknikleri, temel kampçılık ve afet ve olağandışı durumlarda hayatı idame ettirme konuları hakkında teorik ve uygulamalı eğimler verildi. Eğitimin son günü İl Özel İdare bünyesindeki alanda toplu trafik kazası konulu tatbikat gerçekleştirildi. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen toplu trafik kazasına müdahale edildi. 8 kişinin yaralandığı ve yaralı kişilerin araç içerisinde sıkıştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken UMKE ekipleri arama çalışmaları yaptı. Şırnak Belediyesi İtfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışmalar yaptı. Çıkarılan yaralılar sedyelerle ambulanslara konularak hastanelere sevk edildi. Tatbikat sonunda 8 yaralıdan 3'ünün hayatını kaybettiği, 5'inin ise yaralı olduğu belirtildi. EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI Tatbikatı izleyen İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, olumsuz hava koşullarıyla birlikte tatbikatın gerçeğini aratmadığını belirterek, "Doğal afetlere hazırlıklı olmak amaçlı 22-26 ekim tarihleri arasında eğitim alan personelimizin UMKE tatbikatını bugün gerçekleştirdik. Olumsuz hava koşullarıda tatbikat sırasında bize eşlik etmiş oldu. 24 kişilik bir ekiple tatbikatımızı yaptık. Eğitimlerimiz sırasında Cursh Sendromu, toplu yaralanma, trafik kazaları, stres yönetimi, KBRN yaklaşım, olağanüstü durumlarda, afetlerde yaklaşımlar neler olmalıdır bunun eğitimini verdik" dedi. Tatbikat sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.

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