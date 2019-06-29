Şırnak'ta Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları başladı

Aktaş, bu tür faaliyetlerin kentin ekonomisine, turizmine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Artık ilimiz terörle, nahoş olaylarla anılmaktan çok şükür kurtuldu. İnşallah bundan sonra ilimiz güzelliklerle, yapılan toplu organizasyonlarla anılacak. İlimizde her türlü sosyal, kültürel faaliyetleri çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Bunlardan biri de yamaç paraşütü." dedi.

Kentin yamaç paraşütü için uygun iklime sahip olduğunu aktaran Aktaş, 25 kişinin katıldığı yarışmanın ilk ayağının bugün yapıldığını söyledi.

Yarışmaları izlemek için alana gelen Vali Mehmet Aktaş ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Bölge illerden 20 pilotun katıldığı hedef uçuşlarında pilotlar hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bu gibi faaliyetlerin kentin imajına değer kattığını dile getirdi.

Siirt'ten yarışmaya katılan Yunus Narin, Şırnak'ta yamaç paraşütü yarışmaları olduğunu öğrendiğinde yarışmaya katılmaya karar verdiğini dile getirerek, "İyi ki geldim. Gerçekten güzel bir manzara ve ortamda ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Burası yamaç paraşütü için son derece elverişli bir yer. İnşallah daha güzel etkinliklerde Şırnak gündeme gelir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

