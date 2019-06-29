HABER

Şırnak'ta Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Vali Mehmet Aktaş: "Artık ilimiz terörle, nahoş olaylarla anılmaktan çok şükür kurtuldu. İnşallah bundan sonra ilimiz güzelliklerle, yapılan toplu organizasyonlarla anılacak"

Şırnak'ta Namazdağı eteklerinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları'nın ilk ayağı yapıldı.

Bölge illerden 20 pilotun katıldığı hedef uçuşlarında pilotlar hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmaları izlemek için alana gelen Vali Mehmet Aktaş ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Doğa Sporları Kulübünün iş birliğiyle gerçekleştirilen yamaç paraşütü hedef yarışmalarının kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin yamaç paraşütü için uygun iklime sahip olduğunu aktaran Aktaş, 25 kişinin katıldığı yarışmanın ilk ayağının bugün yapıldığını söyledi.

Aktaş, bu tür faaliyetlerin kentin ekonomisine, turizmine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Artık ilimiz terörle, nahoş olaylarla anılmaktan çok şükür kurtuldu. İnşallah bundan sonra ilimiz güzelliklerle, yapılan toplu organizasyonlarla anılacak. İlimizde her türlü sosyal, kültürel faaliyetleri çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Bunlardan biri de yamaç paraşütü." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bu gibi faaliyetlerin kentin imajına değer kattığını dile getirdi.

Siirt'ten yarışmaya katılan Yunus Narin, Şırnak'ta yamaç paraşütü yarışmaları olduğunu öğrendiğinde yarışmaya katılmaya karar verdiğini dile getirerek, "İyi ki geldim. Gerçekten güzel bir manzara ve ortamda ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Burası yamaç paraşütü için son derece elverişli bir yer. İnşallah daha güzel etkinliklerde Şırnak gündeme gelir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştuHamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubay üniformasına kavuştu
Karadeniz'de yeşile yolculuk başladıKaradeniz'de yeşile yolculuk başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.