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Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş, Elazığ'a sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada, yaralanan 7 askerden biri Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada, yaralanan 7 askerden biri Fırat Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Sarıköy kırsalında bulunan Pisikayası Tepesi bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen EYP'yi fark etti. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, kontrollü şekilde imha etmeye çalıştığı EYP infilak etti. Patlamada olay yerinde bulunan 9 asker yaralandı. İhbarla bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınarak İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralı askerlerden 2'si şehit oldu. 7 asker ise tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerden biri, Fırat Ünivesitesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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