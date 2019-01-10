Şırnak'ta yaşayan Evin'e Kayseri'den şifa eli

KAYSERİ (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve bulantı, kusma şikayeti ile Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki Evin Yiğit, çevre illerde uygun yoğun bakım ünitesi olmadığı için Kayseri Şehir Hastanesine getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, küçük Evin, Silopi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından şuurunun kapalı olması sebebiyle ambulansla Batman'da özel bir hastaneye nakledildi.

İki gün Batman'da yoğun bakımda kalan küçük kızın durumunun ağırlaşması üzerine tedavisinin 3. basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi.

Çevre illerde uygun yoğun bakım ünitesi bulunamaması üzerine Evin'in Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktorlu ekip gözetiminde uçak ambulans ile Kayseri'ye getirilen 2 yaşındaki Evin, 112 ekiplerince, Kayseri Havalimanı'ndan alınarak Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi.

Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

