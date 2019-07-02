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Şırnak'ta "Yaza Merhaba Çocuk Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 20:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 23 ilde dezavantajlı çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Şırnak'ta ortaokul öğrencilerine yönelik "Yaza Merhaba Çocuk Şenliği" düzenlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 23 ilde dezavantajlı çocuklar için yapılan etkinlikler kapsamında, Şırnak'ta ortaokul öğrencilerine yönelik "Yaza Merhaba Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce mesire alanında 5-8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen şenlikte, çocuklar yüz boyama etkinliği yaptı, uçurtma uçurdu, çeşitli oyunlarla müzik eşliğinde eğlendi.

İl Müdürü Muzaffer Akçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlıkça sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan 5-8. sınıfı öğrencilerine yönelik 23 ilde pilot olarak sosyal, kültürel ve spor aktiviteleri yapıldığını söyledi.

Projede, çocuklarda öz güven artışı ile aile ve sosyal çevreyle bağların güçlenmesinin hedeflendiğini aktaran Akçam, proje kapsamında yaklaşık 300 öğrenciyi aileleriyle şenlikte bir araya getirdiklerini belirtti.

Projenin ana amaçlarından birisinin de Sosyal Uyum Projesi kapsamında Suriye'de iç savaştan kaçan çocukların yaşadıkları olumsuz psikolojik etkiyi en aza indirmek, Türkiye vatandaşları ile kültürel bağlılığı sağlamak olduğunu ifade eden Akçam, Suriyeli çocukların savaş ortamında yaşadıkları psikolojik travmaların etkilerini azaltmak istediklerini anlattı.

Engelli çocuklarını etkinliğe getiren Fatih Kurt ise bu tür aktivitelerin çocuklarda olumlu yönde etkileri olduğunu vurguladı.

Bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirten Kurt, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan ve kurum müdürleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk şenliği şırnak

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