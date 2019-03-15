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Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara saldırılara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda’da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.

Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara saldırılara tepki

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Yeni Zelanda’da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar basın açıklamasıyla protesto edildi.
TÜGVA üyelerince cuma namazı çıkışı Geylani Camisi’nde basın açıklaması düzenlendi. Müslümanlara yönelik saldırıları kınayan gruptakiler adına TÜGVA Şırnak Başkanı Fırat Som tarafından basın açıklaması okundu. Som, "Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara saldırılara tepki

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