Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü şekilde infilak ettirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kösreli köyü yolu üzerindeki Başgören mezrası kırsalında devriye gezen güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcıyı fark ederek yolu trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.
Yola tuzaklanan patlayıcıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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