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Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kösreli köyü yolu üzerindeki Başgören mezrası kırsalında devriye gezen güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcıyı fark ederek yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Yola tuzaklanan patlayıcıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Silopi şırnak

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