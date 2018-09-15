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Şırnak'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Şırnak'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DL 898 plakalı yolcu otobüsü, İdil-Nusaybin D-400 karayolu 30. kilometresi Çığır köyü mevkisinde yan devrildi.

Yaralanan 11 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otobüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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şırnak trafik kazası yaralı

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