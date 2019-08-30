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Şırnak'ta Zafer Bayramı kutlamalarında terörle mücadele mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda elde edilen başarıları anlattı. Şırnak'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Şehir Stadyumu'nda devam edildi. Kutlamaya Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmer Yarka ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından zafer koşusu, jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle devam edildi. VALİ PEHLİVAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü kapsamlı operasyonlara değindi. Vali Pehlivan, "Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal'in, 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan toprağıdır' emri ile de tarihe geçmiştir. Bu emir, bu anlayış bugünde geçerliliğini korumaktadır. Vatanımızın her karış toprağı, sınır boylarında, her ilinde, bütün ilçelerinde güvenlik birimlerimiz tarafından müdafaa edilmeye devam etmektedir. Şırnak'tayız. Şırnak'ımızın ve bölgemizin her geçen gün daha huzurlu, daha güvenli olması için ordumuz ve bütün güvenlik güçlerimiz görevlerinin başındadır. Bir taraftan Pençe Harekatı'yla bir tarafta da Kıran Operasyonları ile aynı ruhla, aynı anlayışla devam ediyor. Terör örgütleriyle üzerimize gelenlere karşı müstahakkıyla misliyle cevabı vermektedir. Başarılar elde etmektedir. Ve bu başarılar elde edildikçe insanlarımız yaşamlarını daha huzurlu daha güvenli ve esenlik içinde sürdürmektedir. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir" dedi. Kutlama programı, askeri geçit töreniyle sona erdi.

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