HABER

Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde engelli öğrenciler, dans gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde engelli öğrenciler, dans gösterileri ile büyük beğeni topladı.
Şırnak Valiliği'nce Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, engelliler ile çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, engelliler gününü sadece bir gün değil, her gün mantığıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. Her insanın engelli adayı olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Aslında her insan biraz engellidir. Hepimizin muhakkak bir takım sağlık sorunları, bir takım psikolojik sorunları vardır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Elbette insan yüce yaradan tarafından yaratılmışların en şereflisi olarak dünyaya gönderilmiştir. Ama dünya bizim için de bir sınavdır. Bizi yaratan Allah sabrımızı ölçüyor. Bize ruh vermiştir. İnsan sadece bedeninden ibaret değildir. Uzvi engellilik derecesi insanlar arasında farklılıkları olabilir. Ama nihayet bu dünyada yaşamı birlikte paylaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile bir bütünüz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha çok katılması, ekonomik hayata daha çok katılması, eğitim hayatına her geçen gün daha fazla katılımlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi hususunda birçok adım atıldı, atılmaya da devam ediyor" dedi.
Konuşmanın ardından, engelli öğrencilerin hazırladığı Hint dansı, harmandalı, şemsiyeli dans ve Şırnak halayı gösterileri beğeni topladı. Görme engelli Cafer Üren'in ritim dinletisi de salonda ilgiyle izlendi.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı
Polisin sevgisi "engelleri" aştıPolisin sevgisi "engelleri" aştı
Köy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyorKöy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yıkılıyor!

Depremde hasar görmüştü! Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Terör örgütünde büyük panik! Yasaklandı

Son dakika: TIR devrildi! TEM'in Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM'i kilitleyen kaza! Yol kapandı

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.