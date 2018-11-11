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Şırnak'taki İHA'lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, dün Atatürk'ü anma töreninin ardından Valilik bahçesindeki alana teröristlerce patlayıcı yüklü İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlenmek istenen saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı.

Şırnak'taki İHA'lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, dün Atatürk'ü anma töreninin ardından Valilik bahçesindeki alana teröristlerce patlayıcı yüklü İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlenmek istenen saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı.
Dün, Şırnak Valiliği bahçesindeki tören alanında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törenin ardından protokol üyeleri alandan ayrıldı. Vatandaşların da ayrıldığı sırada tören alanına İHA düştü.
Aynı saatlerde, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine de bir İHA düştü.
Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerde, uzaktan kumanda edilerek yönlendirilen İHA'ların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.
Öte yandan dün Valiliği bahçesindeki tören alanına İHA'nın düşme anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. 10 Kasım Anması'nın yapıldığı tören alanına düşen İHA'nın uzaktan kumandadan aldığı sinyalin, alanda bulunan jammer (sinyal kesici) tarafından kesildiği için düştüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'taki İHA'lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktıŞırnak'taki İHA'lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktıŞırnak'taki İHA'lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktıŞırnak'taki İHA'lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

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