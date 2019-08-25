HABER

Şırnak’taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cizre ilçesinde EML kalekoluna gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cizre ilçesinde EML kalekoluna gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında 15 Ağustos’ta terör örgütü mensuplarınca EML kalekoluna yapılan bombalı saldırı ile ilgili faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda olayın şüphelisi 3 kişi yakalandı. Yapılan ev aramalarında örgüte ait 1 adet patlamamış el bombası, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli 24 Ağustos’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terörle mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Otobüsteki yolcunun üzerinden 507 gram metamfetamin çıktıOtobüsteki yolcunun üzerinden 507 gram metamfetamin çıktı
Tartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1’i ağır 2 yaralıTartıştığı temizlik işçilerine kurşun yağdırdı: 1’i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.