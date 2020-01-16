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  4. Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama:

Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

"Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir"

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Süryani çifti arama faaliyetlerinin olumsuz hava şartlarına rağmen sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 gün önce ilçeye bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz-Şimuni Diril çiftinden haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik güçlerince havadan yapılan aramaların sonuç vermediği aktarıldı.

Hava şartlarının bugün itibariyle düzelmesiyle bölgeye sevk edilen özel harekat birlikleri, olay yeri inceleme, iz arama köpekleri ve vatandaşlarca yapılan aramaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun bugün itibariyle açılmasıyla birlikte arama çalışmalarına tekrar başlandı. Çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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