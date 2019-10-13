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Şırnak’taki STK’lar: "Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na basın açıklamasıyla destek veren Şırnak’taki STK’lar, terörü bitirecek harekatı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.Şırnak’ta birçok STK’nın bir araya gelmesiyle kurulan Şehri Nuh Platformu, TSK’nın Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek için basın açıklaması düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na basın açıklamasıyla destek veren Şırnak’taki STK’lar, terörü bitirecek harekatı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
Şırnak’ta birçok STK’nın bir araya gelmesiyle kurulan Şehri Nuh Platformu, TSK’nın Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek için basın açıklaması düzenledi. Platform adına basın açıklamasını Memur-Sen İl Şube Başkanı Abdullah Çatı okudu. Harekatın Ortadoğu’ya çömelen emperyalist devletlerin planlarını boşa çıkardığını ifade eden Çatı, harekatın Kürt-Türk savaşı değil, terörü bitirme operasyonu olduğuna vurgu yaptı. Çatı, Barış Pınarı Harekatı’nın Türk-Kürt savaşı olmadığının altını çizerek, “Türkiye’nin bu müdahalesi bir Türk Kürt savaşı değildir. PKK/YPG hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmemiştir. Hatta PKK şimdiye kadar savaşını kendisi gibi düşünmeyen Kürtlerle yapmıştır. Bölgede kendisine teslim olmayan Kürtleri ya öldürdü ya da sürdü. Sürdüklerinin de bir daha memleketlerine dönmesine izin vermedi. Bugün 400 bin Suriyeli Kürt Türkiye’ye, 300 bin Kürt de Irak Kürdistanı’na göç etmiş bulunmaktadır. Herkesin bu gerçeği göz önünde bulundurarak sorumlu bir dil kullanması zorunludur” dedi.
Harekatın ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Türkiye’nin ekonomisini yıkıp yok edeceğim’ açıklamasını küstahlık olarak değerlendiren Çatı, “Bu noktada ABD Başkanı Trump’ın, köksüz ve histerik bir söylemle Türkiye’yi ekonomi ile tehdit ederek harekatın sınırlarını çizme çabası ancak ve ancak hadsizlik olarak değerlendirilebilir. Dünyanın birçok bölgesini ateşe vermiş ABD’nin başkanı, ’Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)’ diyerek ancak ve ancak nevzuhur bir anlayışın yetersizliğini ortaya koymuştur. Zira Türkiye Cumhuriyeti, her ne şartta olursa olsun savaşta ve barışta tarihin derinliklerinden tevarüs ettirdiği geleneğe bağlı kalmayı azmetmiş bir devlettir. Onun için her gittikleri yerde bozgunculuk çıkaranların, terör örgütleriyle iş tutanların, hatta terör örgütlerine binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapanların tehditleri de boş hükmündedir” diye konuştu.

“Harekat emperyal devletlerin oyununu bozacak”
Barış Pınarı Harekatı’nın emperyal devletlerin oyunlarını bozacağına vurgu yapan Çatı, şöyle devam etti:
“Fırat’ın doğusunda yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. İlki, küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan Türkiye’dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir. Barış Pınarı Harekatı, emperyal aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgen devletlerin Ortadoğu’dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargahıdır. Barış Pınarı Harekatı’nın gerekçelerini ve hedeflerini anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye’nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik bitirici darbe hamlesini, savaş olarak göstermeye kalkışanlar var. İçeride kimlerin, sözde savaş karşıtı söylemlerle algılarda cephe açmaya giriştiğini, daha da ötesi her zaman yaptıkları gibi emperyalizmi ve sömürüsünü gizlemeye niyetlendiğini çok iyi biliyoruz. Sözde barış yanlısı gerçekte emperyal geminin tayfası olanlar, savaşa karşı barış, savaş halk sağlığı sorunudur, barış, hemen şimdi beyanlarıyla, Türkiye’nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için barış gibi mübarek bir kavramı dahi silaha dönüştürmek hesabı içindedirler."

“Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz”
Emperyalizmin ve taşeronlarının Ortadoğu’dan kovulmadan huzur ve adaletin gelmeyeceğini ve Şırnaklı STK’lar olarak Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Çatı, “Biz sulh istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Fakat emperyalizm bölgemizden kovulmadan, emperyal taşeronu kanlı terör örgütlerinin kökü kazınmadan bunun sağlanamayacağını da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de çok rahat şunu deklare ediyoruz. Türkiye, terörle mücadele ediyor, emperyalizme karşı da onurlu bir savaş veriyor Bütün bunlardan hareketle, Şırnak STK’ları olarak emperyalizmin taşeron terör örgütlerinin eliyle toza dönüştürmek istediği toprakların, yeniden sahipleriyle buluşması için devletimiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın yanında durduğumuzu belirtmek isteriz. Tam da bu yüzden Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını Şırnak STK’ları olarak bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan Mehmetçik’e de Allah yardımcınız olsun diyoruz. Milletin desteğini, ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin terör örgütlerini yok edeceğine, emperyal akla diz çöktüreceğine de yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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