Şırnak’taki STK’lar: "Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na basın açıklamasıyla destek veren Şırnak’taki STK’lar, terörü bitirecek harekatı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Şırnak’ta birçok STK’nın bir araya gelmesiyle kurulan Şehri Nuh Platformu, TSK’nın Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek için basın açıklaması düzenledi. Platform adına basın açıklamasını Memur-Sen İl Şube Başkanı Abdullah Çatı okudu. Harekatın Ortadoğu’ya çömelen emperyalist devletlerin planlarını boşa çıkardığını ifade eden Çatı, harekatın Kürt-Türk savaşı değil, terörü bitirme operasyonu olduğuna vurgu yaptı. Çatı, Barış Pınarı Harekatı’nın Türk-Kürt savaşı olmadığının altını çizerek, “Türkiye’nin bu müdahalesi bir Türk Kürt savaşı değildir. PKK/YPG hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmemiştir. Hatta PKK şimdiye kadar savaşını kendisi gibi düşünmeyen Kürtlerle yapmıştır. Bölgede kendisine teslim olmayan Kürtleri ya öldürdü ya da sürdü. Sürdüklerinin de bir daha memleketlerine dönmesine izin vermedi. Bugün 400 bin Suriyeli Kürt Türkiye’ye, 300 bin Kürt de Irak Kürdistanı’na göç etmiş bulunmaktadır. Herkesin bu gerçeği göz önünde bulundurarak sorumlu bir dil kullanması zorunludur” dedi.

Harekatın ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Türkiye’nin ekonomisini yıkıp yok edeceğim’ açıklamasını küstahlık olarak değerlendiren Çatı, “Bu noktada ABD Başkanı Trump’ın, köksüz ve histerik bir söylemle Türkiye’yi ekonomi ile tehdit ederek harekatın sınırlarını çizme çabası ancak ve ancak hadsizlik olarak değerlendirilebilir. Dünyanın birçok bölgesini ateşe vermiş ABD’nin başkanı, ’Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)’ diyerek ancak ve ancak nevzuhur bir anlayışın yetersizliğini ortaya koymuştur. Zira Türkiye Cumhuriyeti, her ne şartta olursa olsun savaşta ve barışta tarihin derinliklerinden tevarüs ettirdiği geleneğe bağlı kalmayı azmetmiş bir devlettir. Onun için her gittikleri yerde bozgunculuk çıkaranların, terör örgütleriyle iş tutanların, hatta terör örgütlerine binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapanların tehditleri de boş hükmündedir” diye konuştu.