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Şırnak'taki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: - "Çok kısa zamanda PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak. PKK terör örgütü mensuplarını, onlara destek verenleri ve iş birlikçilerini bir kez daha lanetliyorum"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 güvenlik korucusunun şehit düştüğü, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin, "Çok kısa zamanda PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak. PKK terör örgütü mensuplarını, onlara destek verenleri ve iş birlikçilerini bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde görev yerlerine intikal etmeye çalışan güvenlik korucularına, terör örgütü PKK mensuplarınca yol önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucuları Halil Yerboğa ve Süleyman Tosun'un şehit düştüğünü, iki güvenlik korucusunun da yaralandığını hatırlattı.

Saldırıda şehit olan güvenlik korucularına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Sözen, hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü mensupları ile onlara yardım ve yataklık edenleri nefretle kınadığını bildirdi.

Sözen, devlet ve hükümetin kararlı mücadelesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terör örgütü PKK'nın ağır darbe aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü bu hain ve alçak saldırıları yaparak acziyet içerisinde olduğunu, güvenlik güçlerimize karşı göğüs göğüse mücadele edecek, çarpışacak gücünün olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. Güvenlik güçlerimizin karadan sürdürdüğü operasyonlara İHA ve SİHA'ların havadan keşif ve gözetleme desteği sunmasıyla terör örgütü mensupları yaşadıkları çukurlarda ölümle baş başa kalacak duruma gelmişlerdir. Örgüte katılımın hemen hemen bittiği bölgede halkın da desteğiyle terör örgütü mensupları artık dağlarda yaşama şansı bulamamakta, adeta kaçacak delik aramaktadır. PKK'nın son çırpınışlarını yaşadığı bugünlerde bölge halkımızın da devletimize ve güvenlik güçlerimize gösterdiği büyük destekten dolayı inşallah çok kısa zamanda PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak. Yıllarca PKK terör örgütünden çok çile ve işkence çeken bölge halkı huzura kavuşacak. PKK terör örgütü mensuplarını, onlara destek verenleri ve iş birlikçilerini bir kez daha lanetliyorum."

Yıllarca terör örgütleri ile anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bundan sonra doğal güzellikleri, ekonomisi, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerle anılacağını ifade eden Sözen, terör bittiğinde bölge halkının ekonomik şartlarının iyileşeceğini, terörle mücadele için kullanılan ekonomik kaynakların bölge halkının huzuru, barışı, kardeşliği ve ekonomisi için kullanılacağını belirtti.

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şırnak terör saldırısı

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