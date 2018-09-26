Şırnak'taki terör saldırısı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 güvenlik korucusunun şehit düştüğü, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin, "Çok kısa zamanda PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak. PKK terör örgütü mensuplarını, onlara destek verenleri ve iş birlikçilerini bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde görev yerlerine intikal etmeye çalışan güvenlik korucularına, terör örgütü PKK mensuplarınca yol önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucuları Halil Yerboğa ve Süleyman Tosun'un şehit düştüğünü, iki güvenlik korucusunun da yaralandığını hatırlattı.

Saldırıda şehit olan güvenlik korucularına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Sözen, hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü mensupları ile onlara yardım ve yataklık edenleri nefretle kınadığını bildirdi.

Sözen, devlet ve hükümetin kararlı mücadelesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terör örgütü PKK'nın ağır darbe aldığını aktararak, şunları kaydetti: