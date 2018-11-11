Şırnak'taki terör saldırısı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin Gürsu İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini eşi Ceylan, annesi Güleser ve babası Asım Olgun'a ulaştırdı. Daha sonra binaya Türk bayrağı asıldı.
Şehadet haberinin duyulmasının ardından evin önüne gelen çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Evli ve 2 çocuk babası şehit Olgun'un cenazesinin yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.
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