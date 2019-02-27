Şırnak'taki uyuşturucu operasyonu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.D'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

F.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 197 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Yafes, Sur, Cudi, Kale, Dağkapı ve Konak mahallelerinde bazı adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. (22), F.G. (20), H.E. (25), U.G. (24), H.A. (20) ve C.A. (28) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

