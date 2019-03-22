Şırnak'taki uyuşturucu operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum