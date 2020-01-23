Şırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardım

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında, 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi İdlib'teki siviller için yola çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'teki sivillere ulaştırılması amacıyla Şırnak Valiliği'nce toplanan 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemeleri gönderildi. TIR'ları göndermek için düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ın ekonomik açıdan önde gelen bir kent olmadığına dikkat çekerek, empati konusunda bu durumu en iyi anlayan kent olduğunu söyledi. Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin katkılarıyla bu yardımlar toplandı. Belki Şırnak ilimiz ekonomik yönleriyle önde olan bir ilimiz değil ama bu anlamda empatiyi en iyi yapacak illerimizden bir tanesi. Niye? Çünkü uzun yıllar burada köyünde ilçesinde, şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar çekti. Zaman zaman köylerinden ayrılmak durumunda kaldılar. Şehir merkezlerinde yine çukur barikat dönemlerinde bölücü terör örgütünün yaşattığı sıkıntılar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimizin yeniden ayağa kalkması hususunda gerekli adımlar atıldı. Şu anda hem güvenlik açısından hem de kamu hizmetlerinin tekrar yatırımlarının hayata geçmesi, belli noktalara gelmesi açısından önemli mesafeler almış durumdayız. Ülke olarak yaklaşık 4 milyon göçmen misafir ediyoruz. Son dönemlerde, Suriye'de, İdlib'te yaşanan olaylar nedeniyle binlerce insan bizim sınırlarımıza doğru yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Tabi orda yaşlılar, kadınlar, çocuklar uygun olmayan şartlarda, bir şekilde yollarda. Oluşturdukları kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizde Şırnak ili olarak bir nebze olsun onların yaşam koşullarına, beslenmelerine barınmalarına, giyinmelerine katkımız olduysa ne mutlu bize."

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından TIR'lar dua eşliğinde İdlib'e gitmek üzere yola çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

