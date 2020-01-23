HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardım

Şırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:45 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında, 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi İdlib'teki siviller için yola çıkarıldı.  İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'teki sivillere ulaştırılması amacıyla Şırnak Valiliği'nce toplanan 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemeleri gönderildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında, 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi İdlib'teki siviller için yola çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'teki sivillere ulaştırılması amacıyla Şırnak Valiliği'nce toplanan 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemeleri gönderildi. TIR'ları göndermek için düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ın ekonomik açıdan önde gelen bir kent olmadığına dikkat çekerek, empati konusunda bu durumu en iyi anlayan kent olduğunu söyledi. Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çok kısa sürede sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin katkılarıyla bu yardımlar toplandı. Belki Şırnak ilimiz ekonomik yönleriyle önde olan bir ilimiz değil ama bu anlamda empatiyi en iyi yapacak illerimizden bir tanesi. Niye? Çünkü uzun yıllar burada köyünde ilçesinde, şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar çekti. Zaman zaman köylerinden ayrılmak durumunda kaldılar. Şehir merkezlerinde yine çukur barikat dönemlerinde bölücü terör örgütünün yaşattığı sıkıntılar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimizin yeniden ayağa kalkması hususunda gerekli adımlar atıldı. Şu anda hem güvenlik açısından hem de kamu hizmetlerinin tekrar yatırımlarının hayata geçmesi, belli noktalara gelmesi açısından önemli mesafeler almış durumdayız. Ülke olarak yaklaşık 4 milyon göçmen misafir ediyoruz. Son dönemlerde, Suriye'de, İdlib'te yaşanan olaylar nedeniyle binlerce insan bizim sınırlarımıza doğru yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Tabi orda yaşlılar, kadınlar, çocuklar uygun olmayan şartlarda, bir şekilde yollarda. Oluşturdukları kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizde Şırnak ili olarak bir nebze olsun onların yaşam koşullarına, beslenmelerine barınmalarına, giyinmelerine katkımız olduysa ne mutlu bize."
Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından TIR'lar dua eşliğinde İdlib'e gitmek üzere yola çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest ettiBinlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti
“Adın FETÖ’ye karıştı" deyip evdeki para ve altınları alan sahte polisler tutuklandı“Adın FETÖ’ye karıştı" deyip evdeki para ve altınları alan sahte polisler tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağladı ama kurtulamadı! Kahramanmaraş'taki kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Ağladı ama kurtulamadı! Kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Türk Harb-İş Sendikası'ndan İncirlik'teki işçi kıyımına tepki!

İncirlik'teki işçi kıyımına tepki! 469 işçi çıkarılmıştı

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

ABD'den Çin'e seyehat uyarısı!

Tansiyon yine tırmanıyor! Trump'ın sözleri sonrası İran'dan sert açıklama!

Trump'ın sözleri sonrası İran'dan sert açıklama!

İsrail basının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

İsrail'in iddiası sonrası gözler Beyaz Saray'a çevrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.