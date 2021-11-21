Şırnak’tan Türkiye’ye Yayılan Kahve

Şırnaklı Hayal Erkan’ın yıllarca misafirlerine ikram ettiği Menengiç kahvesi şimdilerde hem geçim kaynağı hem de kentin bir ticari markası haline geldi. Hayal Erkan’ın ürettiği kahveler Türkiye’nin dört bir yanında alıcı buluyor.

Şırnak’ın, Balveren Beldesinde üretilen ve Türkiye’nin dört bir yanında alıcı bulan bir kahve markası var artık. Markanın adı ‘Daristan’ yani Türkçe orman anlamına geliyor. Türü ise Menengiç kahvesi. Doğada yabani olarak yetişen Menengiç ağacından elde edilen bir meyve. Bu meyve şimdilerde Erkan ailesinin geçim kaynağı olmuş durumda.

Menengiç kahvesi üretimi aslına Hayal Erkan’ın yıllardır hayaliydi. Evine gelen misafirlerine Menengiç kahvesi ikram eden Erkan, bunu satarak para kazanmayı hayal ediyordu. Eşi Abdi Erkan’ın, kömür ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonrası çalışamaz hale gelmesi üzerine, Hayal Erkan harekete geçerek Menengiç kahvesi satmaya başladı. Önce evde ilkel yöntemlerle üretip satan Erkan, daha sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hibe desteğiyle üç makine aldı. Kahve markalarını tescil ettiren Erkan ailesi seri üretime geçerek, tüm Türkiye’ye kahve satmaya başladı.

Darıstan Kahvesi fuarlarda

Kahvenin üretimini Hayal, pazarlamasını da eşi Abdi Erkan üstlendi. Diyarbakır’da açılan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda stand açan aile, ürünü fuarı ziyaret eden herkese tanıttı. Hayal Erkan üretim sürdüğü için fuara katılamadı. Ürünü eşi Abdi Erkan tanıttı. Menengiç kahvesiyle ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Erkan, ürünün eşinin hayali olduğunu söyledi. Markalarını tescil ettirdiklerini söyleyen Erkan, Türkiye’nin dört bir yanından sipariş aldıklarını belirtti. Erkan, Menengiç’in toplanmasından satılmasına kadar geçen süreci şöyle anlattı; “Bu eşimin hayaliydi. Daha önce eşim evde amatörce yapıyordu. Önce çevremize, eşe dosta sattık. Hatta ilk müşterimiz baldızlarım oldu. Onlar beğenince daha fazla üretmeye başladık. Şırnak'ta dükkanımız var, dükkanda yapıyoruz. Köylüler toplayıp bize getiriyor, biz de satın alıyoruz. Sonra kahveyi üretip, paketleyip müşterilerimize satıyoruz. Türkiye'nin başka illerine gönderiyoruz. Türkiye'nin neredeyse her tarafına gönderiyoruz. Talep nereden gelirse oraya gönderiyoruz. Şimdi markamızı da tescilledik.”

Hedef ihracat

Erkan markayı tescil ettikten sonra ilk önce Şırnak’ta pazarlamaya başlamış. Daha sonra başka illere de kahve göndermeye başlayan Erkan, hedeflerinin yurtdışına ihracat yapmak olduğunu vurguladı. Erkan, birçok yerden sipariş aldıklarını ifade ederek, “Hedefimiz Türkiye'nin her yerine bu ürünü tanıtıp göndermekti. Şimdi Türkiye'nin her yerine bu ürünü satıyoruz. Şimdiki hedefimiz yurt dışına açılmak. Irak, İran başta olmak üzere yabancı ülkelere de satmak istiyoruz” dedi.

Menengiç de kuraklık kurbanı

Bölgedeki birçok ürün gibi Menengiç de bu yıl kuraklıktan etkilendi. Yeteri kadar yağmur yağmadığı için az ürün toplandı. Erkan ailesi kahve ile birlikte Menengiç yağı da üreterek pazarlamaya başladı.

