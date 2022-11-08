Siroz hastaları malulen emekli olabilir mi? Siroz hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekir?

Malulen emeklilik hakkı sayesinde hastalığı ya da engeli sebebi ile iş hayatına devam etmekte zorlanan kişiler erkenden emekli olabiliyor. Malulen emeklilik şartları ise bu hakkını kullanmak isteyen sigortalı çalışanlar için önemli bir hâle geliyor. Bu haktan yararlanabilecek gruba dâhil olan siroz hastaları için ise siroz malulen emeklilik şartları bulunur. Siroz hastaları, bu şartları taşıdıklarına karar verildiği sürece malulen emekli olabilir ve malulen emekli maaşı alabilirler. Malulen emeklilik şartları istisnasız her maluliyet sahibinin malulen emekli olabilmesi için gereken üç temel maddeden oluşuyor.
Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Malulen emeklilik şartları şu şekildedir:
Genel şartlarıyla malulen emeklilik şartları bu şekilde belirlenmiştir. Peki, siroz hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir?
Siroz hastası olan kişilerin de genel belirlenmiş malulen emeklilik şartlarını karşılaması gerekir. Yani SGK onaylı bir hastaneden en az %60 iş kaybının olduğuna dair bir rapor, en az 10 yıl çalışmış olmak ve en az 1800 prim günü ödenmiş olmalıdır. Siroz malulen emeklilik şartları da malulen emeklilik şartları için sıralanan şartlarla aynıdır. Siroz hastası bir kişinin, malulen emekli olup olamayacağını öğrenmesi ve başvuru süreci nasıl işliyor?
Siroz, yüksek tansiyon, şeker gibi hastalıkların birkaçına sahip olan malulen emekli adaylarının doktor raporunda bu hastalıkların toplamda en az %60 oranında kişinin iş hayatını güçleştirdiği belirtilmiş olmak zorunda. Bu sebeple, siroz malulen emeklilik şartları arasında bulunan maluliyet raporu, oldukça önem kazanmış hâle geliyor. %60’tan daha düşük orana sahip adayların malulen emekli olup olamayacakları da hala sağlık kurulunun vereceği karara bağlı oluyor.