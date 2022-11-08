Siroz hastaları malulen emekli olabilir mi? Siroz hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekir?

Malulen emeklilik hakkı sayesinde hastalığı ya da engeli sebebi ile iş hayatına devam etmekte zorlanan kişiler erkenden emekli olabiliyor. Malulen emeklilik şartları ise bu hakkını kullanmak isteyen sigortalı çalışanlar için önemli bir hâle geliyor. Bu haktan yararlanabilecek gruba dâhil olan siroz hastaları için ise siroz malulen emeklilik şartları bulunur. Siroz hastaları, bu şartları taşıdıklarına karar verildiği sürece malulen emekli olabilir ve malulen emekli maaşı alabilirler. Malulen emeklilik şartları istisnasız her maluliyet sahibinin malulen emekli olabilmesi için gereken üç temel maddeden oluşuyor.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emeklilik şartları şu şekildedir:

Malulen emekliliğe başvuracak kişinin SGK onaylı bir hastaneden, çalışma gücünü en az %60 kaybetmiş olduğuna ve çalışmakta güçlük çektiğine dair rapor.

Maluliyet sahibi kişinin en az 10 yıl sigortalı çalışmış olması.

Malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyen kişinin en az 1800 gün ödenmiş priminin bulunması.

Genel şartlarıyla malulen emeklilik şartları bu şekilde belirlenmiştir. Peki, siroz hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir?

Siroz hastaları malulen emekli olabilir mi?

Siroz hastası olan kişilerin de genel belirlenmiş malulen emeklilik şartlarını karşılaması gerekir. Yani SGK onaylı bir hastaneden en az %60 iş kaybının olduğuna dair bir rapor, en az 10 yıl çalışmış olmak ve en az 1800 prim günü ödenmiş olmalıdır. Siroz malulen emeklilik şartları da malulen emeklilik şartları için sıralanan şartlarla aynıdır. Siroz hastası bir kişinin, malulen emekli olup olamayacağını öğrenmesi ve başvuru süreci nasıl işliyor?

İlk olarak malulen emekli olmak isteyen kişinin SGK’ya bu hususta dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor.

SGK kişinin en az 10 yıl sigortalı çalıştığını ve en az 1800 gün ödenmiş priminin olduğunu teyit ettikten sonra emekli adayını anlaşmalı hastanelerden birine yönlendiriyor.

Doktor kontrolünden geçen hastaya, sahip olduğu hastalık/hastalıkların çalışma hayatını en az %60 oranında kötü yönde etkilediğini belirten bir rapor veriliyor.

Bu rapor ve emekli adayının başvurusu SGK tarafından oluşturulmuş sağlık kurulu tarafından inceleniyor.

Karar sonucu, emekli adayına bildiriliyor.

Siroz, yüksek tansiyon, şeker gibi hastalıkların birkaçına sahip olan malulen emekli adaylarının doktor raporunda bu hastalıkların toplamda en az %60 oranında kişinin iş hayatını güçleştirdiği belirtilmiş olmak zorunda. Bu sebeple, siroz malulen emeklilik şartları arasında bulunan maluliyet raporu, oldukça önem kazanmış hâle geliyor. %60’tan daha düşük orana sahip adayların malulen emekli olup olamayacakları da hala sağlık kurulunun vereceği karara bağlı oluyor.



