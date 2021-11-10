Siroz hastalığı neden olur? İşte siroz belirtileri…

Sirozunuz olduğunda bile karaciğeriniz çalışmaya devam eder. Bununla beraber, siroz sonunda karaciğer yetmezliğine neden olabilir ve hayatı tehdit edebilecek ciddi komplikasyonlar ortaya çıkar. Tedavi ise sirozun kötüleşmesini durdurabilir.

SİROZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sirozun erken evrelerinde herhangi bir semptomunuz olmayabilir.

Karaciğeriniz daha fazla hasar gördükçe şu belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

Çok yorgun ve zayıflık hissi

Hasta hissi (mide bulantısı)

İştah kaybı

Kilo ve kas kaybı

Avuçlarıda kırmızı lekeler ve ciltte (örümcek anjiyomları) bel seviyesinin üzerinde küçük, örümcek benzeri kan damarları

Siroz kötüleşirse, semptomlardan ve komplikasyonlardan bazıları şunlardır:

Ciltte ve göz beyazlarında sararma (sarılık)

Kan kusmak

Kaşınan cilt

Koyu idrar ve katran görünümlü dışkı

Kolayca kanama veya morarma

Bir sıvı birikmesinden şişmiş bacaklar; ödem veya karın (assit)

Cinsel dürtü kaybı

Sirozunuz olabileceğini düşünüyorsanız, bir pratisyen hekime görünün.

SİROZ TEŞHİSİ

Bir doktor sirozdan şüphelenirse, tıbbi geçmişinizi kontrol edecek ve uzun süreli karaciğer hastalığı belirtileri aramak için fizik muayene yapacaktır.

Teşhisi doğrulamak için aşağıdakiler gibi testleriniz olabilir:

Kan testleri

Böyle bir şekilde tarar, ultrason, CT, MRI veya geçici elastografi tarama

Bir karaciğer biyopsisi, mikroskop altında incelenebilmeleri için karaciğer hücrelerinin bir örneğini çıkarmak için ince bir iğne kullanılmışsa,

Testler sirozunuz olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz sizi karaciğer sorunları konusunda uzmanlaşmış bir doktora (hepatolog) sevk etmelidir.

Sirozdan kaynaklanan komplikasyonlarınız varsa veya komplikasyon yaşama olasılığınız yüksekse, uzman bir karaciğer merkezine sevk edilebilirsiniz.

SİROZUN TEDAVİSİ VAR MI?

Şu anda sirozun tedavisi yok. Bununla birlikte, semptomları ve herhangi bir komplikasyonu yönetmenin ve ilerlemesini yavaşlatmanın yolları vardır.

Siroza yol açan sorunu tedavi etmek (örneğin, hepatit C'yi tedavi etmek için anti-viral ilaçlar kullanmak) sirozun kötüleşmesini durdurabilir.

Alkolü azaltmanız veya bırakmanız ya da fazla kilonuz varsa kilo vermeniz önerilebilir.

İçkiyi bırakmak veya kilo vermek için yardıma ihtiyacınız varsa, bir doktordan destek almalısınız.

Karaciğeriniz ciddi şekilde hasar görmüşse, tek tedavi seçeneği karaciğer nakli olabilir.

SİROZ NEDEN OLUR?

Sirozun en yaygın nedenleri şunlardır:

Uzun yıllar boyunca çok fazla alkol içmek

Uzun süre hepatit, özellikle hepatit B veya hepatit C ile enfekte olmak

Karaciğerin aşırı yağ birikmesinden dolayı iltihaplandığı, alkolsüz steatohepatit adı verilen, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) şiddetli bir formu

Siroz ayrıca safra kanallarınızı (Birincil biliyer kolanjitler gibi) veya bağışıklık sisteminizi (otoimmün hepatit gibi) etkileyen bir sorundan, bazı kalıtsal koşullardan ve belirli ilaçların uzun süreli kullanımından da kaynaklanabilir.

ALKOLE BAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

Çok fazla alkol içmek karaciğere zarar verir. Zamanla, bu alkole bağlı karaciğer hastalığına yol açabilir.

Siroz, alkole bağlı karaciğer hastalığının son aşamasıdır. Çoğunlukla uzun yıllar sonra olur.

SİROZ NASIL ÖNLENİR?

Alkolü sınırlayın

Alkole bağlı sirozu önlemenin en iyi yolu önerilen sınırlar içinde içmektir.

Yönergeler şunları önermektedir:

erkekler ve kadınlar düzenli olarak haftada 14 birimden fazla alkol almamalıdır. Haftada 14 birim kadar içiyorsanız, içkinizi 3 güne ya da daha fazla zamana yaymalısınız.

Alkole bağlı sirozunuz varsa hemen alkol almayı bırakın. Alkol içmek, sebebi ne olursa olsun sirozun ilerlemesini hızlandırır.

KENDİNİZİ HEPATİTTEN KORUYUN

Hepatit B ve C, karaciğerde bir virüsün neden olduğu enfeksiyonlardır.

Hepatit B virüsü kan ve vücut sıvılarında yayılır. Hepatit C virüsü genellikle kanda yayılır.

Bu virüsleri yaymanın yaygın yolları, enfekte olmuş bir kişiyle prezervatif kullanmadan seks yapmak veya diş fırçasını paylaşmak gibi enfekte bir kişinin kanıyla yakın temas kurmaktır.



