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Siroz olduğunu bilmeden doğum yaptı, şimdi nakil bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

MANİSA'da yaşayan Yüleyha Değirmencioğlu (37), 'primer sklerozan kolanjit (PSK)' tanısıyla tedavi görürken, safra kanallarıyla ilgili hastalığının siroza çevirdiğini bilmeden çocuk dünyaya getirdi ve yaklaşık 3 ay sonra siroz olduğunu öğrendi.

Siroz olduğunu bilmeden doğum yaptı, şimdi nakil bekliyor

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - MANİSA'da yaşayan Yüleyha Değirmencioğlu (37), 'primer sklerozan kolanjit (PSK)' tanısıyla tedavi görürken, safra kanallarıyla ilgili hastalığının siroza çevirdiğini bilmeden çocuk dünyaya getirdi ve yaklaşık 3 ay sonra siroz olduğunu öğrendi. Sağlık durumu ağırlaşan Değirmencioğlu, yaşama tutunabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Tedavi olmazsa 2 çocuğunun kimsesiz kalacağını söyleyen Değirmencioğlu, bir an önce naklin gerçekleştirilmesini istiyor.
Bulgaristan göçmeni Yüleyha Değirmencioğlu, 2014 yılında, safra kanallarının tıkanması rahatsızlığı olarak bilinen PSK tanısıyla tedavi görmeye başladı. Rahatsızlığı daha önce sağlığını olumsuz etkilemediği için hamile kalan ve 2018'de erkek bebek dünyaya getiren Değirmencioğlu, doğumdan yaklaşık 3 ay sonra hastalığının siroza çevirdiğini öğrendi. Muhasebecilik yapan genç kadının o günden beri hayatı değişti, hastalığı hızla ilerledi ve çalışamaz hale geldi. Şu an biri 12, diğeri 1 yaşında olan çocukların annesi Yüleyha Değirmencioğlu, yaşama tutunabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Tedavi olmazsa çocuklarının kimsesiz kalacağını dile getiren Değirmencioğlu, bir an önce naklin gerçekleştirilmesini istiyor. Annesine hastanede refakatçilik yapan Sima Petkova (12) ise "Keşke 12 değil de 18 yaşında olsaydım da anneme donör olabilseydim. Annemi kaybetmek istemiyorum. Herkes anneye ihtiyaç duyar. Lütfen bizim sesimizi duyun" dedi.
'ÇOCUKLARIM ANNESİZ BÜYÜMESİN'
Karaciğerin kendini yenileyen organ olduğunu belirten Yüleyha Değirmencioğlu, "Kadavradan nakil olmam çok zor, çok fazla sıra var ve hastalığım hızla ilerliyor. Şu anda yataktan kalkamaz hale geldim. Kızım Sima, bana yardım ediyor; 1 yaşındaki oğlum Erdem'e ise anneannesi bakıyor. Ben çocuklarımı kimsesiz bırakmak istemiyorum. Benim için değil, şu küçük çocuklar için donör olsunlar. Ne olur sesimizi duyun. B veya 0 kan grubunda pozitif negatif fark etmeksizin donör olmak isteyenler Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurabilirler. Çocuklarım annesiz büyümesin" diye konuştu.
'1 DEĞİL, 3 HAYAT KURTARILACAK'
Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'nin üyesi olan Yüleyha Değirmencioğlu'na dernek üyeleri de destek verdi. Donör olacak kişilere seslenen Dernek Başkan Yardımcısı Dilek Yılmaz, "Donör olmayı düşünen kişilerin duyarlı olması gerekiyor. Biz ailenin durumunu bizzat gördük, gerçekten aciliyeti var. 1 değil, 3 hayat kurtarılacak; çocuklar yalnız büyümesin" dedi.

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