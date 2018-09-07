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Sırp lider hafta sonu Kosova'yı ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki gün sürecek Kosova ziyaretine daha önce Kosovalı yetkililerin izin vermediği Gazivoda ile başlayacağını açıkladı

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son günlerde gerginliğe neden olan Kosova ziyaretini hafta sonu gerçekleştireceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) arabulucuğunda devam eden Belgrad-Priştine diyalog süreci kapsamında bugün Brüksel'de gerçekleştirdiği temasların ardından ülkesine dönen Vucic, düzenlediği basın toplantısında hafta sonu Kosova'ya gideceğini ifade etti.

Sırp lider, iki günlük Kosova ziyaretine daha önce Kosovalı yetkililerin izin vermediği Gazivoda'dan başlayacağını belirterek, "Ziyaretin barış ortamında gerçekleşmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Vucic, Kosova'daki Gazivoda gölüne gitmesinin tartışmalara neden olmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz Gazivoda'yı hem Sırp hem Arnavut kaynağı olarak görüyoruz. Arnavutların suya ne kadar ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Hiç kimse onları susuz bırakmayı planlamadı. İstediğimiz onlarla anlaşma sağlamak. Sırplarla Arnavutlar arasında gelecekte daha güvenilir bağlar kurmak istiyoruz. Bunu biz başarmazsak bizden sonraki neslin siyasetçileri başaracaktır. Bu gayret gerektiren bir süreç." dedi.

Pazar günü Kuzey Mitrovica'da Kosovalı Sırplarla da buluşacağını söyleyen Vucic, onlara belki de hoşlarına gitmeyecek bir gerçeği söyleyeceğini duyurdu.

Vucic, Kosova ile Sırbistan'ın herhangi bir çözümden çok uzak olduklarını vurgulayarak, "Bu durum göz önünde bulundurulacak olursa karar almak pek de kolay olmadı. Benim amacım asla Sırpları dolduruşa getirmek, onların geleceğiyle pazarlık etmek değildi. Amacım Arnavutlarla barış ortamı yaratmak, asırlar süren bir meseleyi çözüme kavuşturmaktı." şeklinde konuştu.

Arnavutlarla barış ve iş birliği istediğini söyleyen Vucic, bugün Brüksel'de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile öngörülen görüşmesini iptal etmesine ilişkin, "Bunun nedeni, Gazivoda'yı ziyaret etmeme izin verilmediği halde, bu durumun AB tarafından her şey yolundaymış gibi değerlendirilmiş olmasıydı." ifadesini kullandı.

Vucic, Kosova ile diyalog sürecinin kesilmesinin imkansız olduğunu sözlerine ekledi.

- Kosova'dan "Gazivoda" açıklaması

Bu arada, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Sırp lidere Kosova ziyareti kapsamında Gazivoda gölünü de ziyaret edebileceğine dair iznin verildiğini açıkladı.

Kosova medyasına açıklamada bulunan Pacolli, "AB'den gelen büyük baskı" nedeniyle bu izni verdiklerini ifade ederek, "Başka seçeneğimiz yoktu." ifadesini kullandı.

Vucic, daha önce Kosovalı yetkililerin Gazivoda'yı ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle Sırbistan'ın ordu, emniyet ve istihbarat birimlerinin Kosova'daki yerel ve uluslararası makamlarla iletişimini kesmesi talimatı vermişti.

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Aleksandar Vuçiç basın toplantısı Kosova sırbistan

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