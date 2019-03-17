Sırp lider Vucic'ten sağduyu çağrısı

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam yaşanan olaylı protestoya ilişkin vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Devletimiz şiddete izin vermeyecektir. Şiddetin sonu geldi, buna dahil olan herkes kanun önünce hesap verecek." dedi.

Vucic, dün akşam "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla başkent Belgrad'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda muhalefet liderleri ve göstericilerin Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan vatandaşlarına sağduyulu olmaları çağrısında bulunan Vucic, "Devletimiz şiddete izin vermeyecektir. Şiddetin sonu geldi, buna dahil olan herkes kanun önünce hesap verecek. Sırbistan, dün akşam istemediği bir şekilde gösterildi." diye konuştu.

Vucic, göstericilerle birlikte RTS binasına giren muhalefet liderleri için "faşist" ifadesini kullanarak, "Siyasi sonuçlara fiziksel şiddetle ulaşabileceğini zannedenler, çok yanılıyorsunuz. Bu yaşananların hepsi yasa dışıdır. Dün akşam bin 584 kişi vardı. Sayıları giderek azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.