"Sırp makamları FETÖ konusunda Türkiye'ye verdikleri sözleri tuttu"

MELTEM BULUR - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine ilişkin Sırp makamlarının gerekli tedbirleri aldığını belirterek "Türkiye'ye verdikleri sözleri tuttular." dedi. Bilgiç, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi. Bilgiç, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin de katkısıyla ilişkileri her alanda geliştirdiklerini dile getirerek "Sırbistan ile ilişkiler şu anda tarihinin en iyi seviyesinde." diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in son bir yılda 8 kez bir araya geldiğini vurgulayan Bilgiç, bu temasların sonunda iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Mekanizması tesis edildiğini ve ilk toplantının geçen mayıs ayında Türkiye’de gerçekleştirildiğini anlattı. Liderler arasındaki karşılıklı anlayışın ilişkilerin ilerletilmesi açısından önemli bir katalizör görevi gördüğünü ifade eden Bilgiç, mükemmel seyreden siyasi ilişkilerin diğer iş birliği alanlarına da çok olumlu yansımaları olduğunu belirtti.

Büyükelçi Bilgiç, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic’in bu hafta sonu Ankara’ya ziyarette bulunacağını, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic’in ise yine pazar günü Sırbistan’ın Antalya fahri konsolosluğunu açmak için Antalya’yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini dile getirdi. \ - "3 milyar dolarlık hedefe ulaşmak temel amacımız" İki ülke cumhurbaşkanının belirlediği hedefler doğrultusunda karşılıklı yatırımların artması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Bilgiç, "Ticaret hacmimizi mevcut 1,1 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkarmak ve en kısa zamanda 3 milyar dolarlık hedefe ulaşmak ve iki ülkenin refahına katkıda bulunmak temel amacımız." ifadelerini kullandı. Bilgiç, Türk iş insanlarının Sırbistan’a ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayarak Türk yatırımcıların bugüne kadar tekstil ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere daha ziyade emek yoğun sektörlerde öne çıktığını anlattı. Sırbistan’daki koşulların elverişli olması ve hükümetin sunduğu olanakların yatırımcıları cezbettiğinin altını çizen Bilgi, şöyle devam etti:

"Halihazırda Türkiye’den Tay Grup Sırbistan Kraljevo’da tekstil fabrikası yatırımı için çalışmalarını yürütüyor. Bunun dışında, büyük bir otomotiv yan sanayisi firmamız, makine sektöründe faaliyet gösteren önemli bir firmamız ve hazır giyim üretimi yapan başka bir firmamız Sırbistan’da yatırım yapma konusunda fizibilite çalışmalarını sürdürüyor. Türk firmalarının artan yatırımları Sırbistan’da istihdama, üretime ve hizmet kalitesine katkı sağlıyor. Bundan oldukça memnuniyet duyuyoruz." Vuciç'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakın zamanda Sırbistan’da ağırlama beklentisini dile getirdiğini hatırlatan Bilgiç, söz konusu ziyaretin gelecek aylarda gerçekleştirilebileceği düşüncesinde olduğunu söyledi. Büyükelçi Bilgiç, Türkiye-Sırbistan ilişkilerindeki olumlu gelişimin iki ülkenin yanı sıra bölgede ve ötesinde barış ve istikrara büyük katkı sağladığına dikkati çekti. Tüm dış ortakların bunun bilincinde olması gerektiğini ifade eden Bilgiç, "Bu çerçevede, özellikle Avrupalı liderlerin Ankara ile Belgrad’ın yakınlaşmasından endişe değil, memnuniyet duymaları gerekir. Türkiye, Balkan ülkelerinin istikrar ve refahının ilerletilmesine yönelik olarak şeffaf politikalar izleyen tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırdır. Aynı amacı güden ülkeler arasındaki güçlü rekabetten yapıcı iş birliği kanalları açılmasını mümkün görüyoruz." diye konuştu. Bilgiç, Balkanların Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini de desteklediklerini vurguladı.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğini de değerlendiren Bilgiç, şunları kaydetti: "Sırbistan makamları farklı terör örgütleriyle mücadelemizde bize gerekli desteği sağlıyor. Sırbistan yönetimi konunun bölgesel ve küresel öneminin bilinciyle sorumlu bir tavır sergiliyor. Sırp makamlarının özellikle FETÖ ile mücadelemiz konusunda bize verdikleri sözleri tuttuklarını ve gerekli tedbirleri almayı devam ettiklerini söyleyebilirim. Kötü gün dostu olduğunu 15 Temmuz gecesi derhal ispatlayan Sırbistan hükümetiyle FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizde etkin iş birliğimizi sürdüreceğiz." \ - "Sırbistan'ın AB yolunda kaydettiği ilerlemelerden memnunuz" Büyükelçi Bilgiç, enerji alanındaki iş birliğinin geleceğiyle ilgili Sırbistan'ın, enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve enerji güvenliğini güçlendirme stratejisi izlediğini, Türkiye'nin de enerji iletimi alanında sahip olduğu stratejik konum ve ikili ilişkilerin geldiği seviyenin bu alanı ülkeler arasındaki iş birliğini ilerletmek için uygun bir hale getirdiğini anlattı.

Vuçiç’in mayıs ayında Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında enerji alanında iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Bilgiç, madencilik alanında da Türkiye'nin birikiminden Sırbistan’ın yararlanabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. Sırbistan’ın AB üyeliğine adaylığı konusundaki görüşünü de paylaşan Bilgiç, "Türkiye olarak Sırbistan’ın AB üyelik yolunda kaydettiği ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Bilgiç, Türkiye’nin özellikle 2003 yılından sonra AB adaylık sürecinde elde ettiği deneyimden Sırp ortakların istifade etmek istediğini, bu konuda da verimli bir iş birliği alanı mevcut olduğunu belirtti. Büyükelçi Bilgiç, şunları söyledi: "Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki turist trafiği karşılıklı olarak gelişme gösteriyor. Geçen yıl 147 bin Sırbistan vatandaşı ülkemizi ziyaret ederken, bu yılın daha ilk altı ayında ülkemizi 86 bin Sırp turist ziyaret etti. Ülkemiz, Sırbistan’a en çok turist gönderen yabancı ülkedir. 2018 Ocak-Haziran döneminde Sırbistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 42 bin olarak kaydedilmiştir.