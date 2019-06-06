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Sırp model sevgilisinden şiddet gördü; şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

ORTAKÖY'de iki yıldır birlikte yaşadığı organizatör sevgilisi Çağrı T.'nin kendisini darp ettiğini iddia eden Sırp model Tanja Dukiç, polise başvurarak sevgilisinden şikayetçi oldu.

Sırp model sevgilisinden şiddet gördü; şikayetçi oldu

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul, (DHA) - ORTAKÖY'de iki yıldır birlikte yaşadığı organizatör sevgilisi Çağrı T.'nin kendisini darp ettiğini iddia eden Sırp model Tanja Dukiç, polise başvurarak sevgilisinden şikayetçi oldu. Dukiç polisteki ifadesinde sevgilisi ile arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını belirterek, "Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Vahşice beni dövdü. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı boğazıma bıçak dayadı. Bulunduğum odanın kapısını kilitleyerek dışarıya çıkmamı engelledi" dedi.

YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI
Tanja Dukic,Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadesinde yaşadığı şiddeti anlattı. Türkçe bilmediği için tercüman eşliğinde ifade veren Dukiç, 2 yıl önce Türkiye'ye çalışmak amacıyla geldiğini söyleyerek, "Çağrı T. benim erkek arkadaşımdır. Kendisiyle 2 yıl önce tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıldır Çağrı T.'nin Ortaköy'deki ikametinde kalmaktayım. 2 Haziran 2019 günü sat 20.00'de Çağrı ile ikametinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışma 4 saat sürdü. Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı beni tekme ve yumruklarla darp etti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı boğazıma bıçak dayadı. Bulunduğum odanın kapısını kilitleyerek dışarıya çıkmamı engelledi. 3 Haziran 2019 günü saat 10.00 sıralarında kapının kilidini açtı ve beni bıraktı" dedi. Dışarıya çıktığını, tanımadığı bir kişiye yaşadıklarını anlattığını, onun yönlendirmesi ile polise gittiğini söyleyen Tanja Dukiç, "Beni darp eden, tehdit eden, hakarette bulunan, özgürlüğümü kısıtlayan Çağrı T.'den davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" diye konuştu. Tanja Dukiç, ardından Türkiye'den ayrılarak Sırbistan'a gitti.

DUKİÇ: VAHŞİCE BENİ DÖVDÜ
Tanya Dukiç, DHA muhabirine yaptığı açıklamada psikolojisinin tamamen bozulduğunu, olay günü fotoğraf çekimi için dışarı çıktığını ve Çağrı T.'nin kendisini aldığını anlattı. Dukiç, "Çağrı ile aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ona 'kavga etmeyelim' dedim. Ancak o vurmaya devam etti. Beni itti. Yere düştüm bacaklarıma vurdu. Altıma işedim. Kulaklarımdan kan geldi. Soğuk duşa itti beni. Vahşice beni dövdü. Beni öldürmek istedi. Bıçağı boğazıma dayadı. Şiddetten sonra ben yaşadığımı hissetmemeye başladım. Beni odaya kitledi; beni bıçakla öldüreceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

(FOTOGRAF)

Sırp model sevgilisinden şiddet gördü; şikayetçi olduSırp model sevgilisinden şiddet gördü; şikayetçi olduSırp model sevgilisinden şiddet gördü; şikayetçi olduSırp model sevgilisinden şiddet gördü; şikayetçi oldu

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