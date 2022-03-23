Sırp model Tanja Ortaköy'de kabusu yaşamıştı! Yönetmen sevgiliye 9 ay hapis

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, şikayetçi Tanja Dukiç ve tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop avukatlarıyla katıldı. Tanja Dukiç'in avukatı Ferhat Gebeş, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, "Dosya kapsamında sanığın ortaya koymuş olduğu bir senaryo var. Ayrıca tanıkların hiçbirinin olayla görgüsü bulunmamakla birlikte ezberletilmiş bir ifade verilmiştir. Müvekkilimin gece boyunca şiddet görüp bir mekanda kendi isteğiyle kalıyor olması hayatın olağan akışına terstir.

Sanığın 'Cebir tehditle kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da mağdurun ifadelerinin başından beri aynı olduğunu belirterek "Savcının basit yaralama görüşüne katılmıyoruz. Olayın vahameti gece boyunca devam etmesi, suçun eziyet boyutuna geldiğini düşünmekteyiz. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ceza verilmeyecekse bile eziyet suçunun göz önüne alınmasını düşünüyoruz. Herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ederiz" diye konuştu.

"TEK HATAM İNTİHAR ETMESİNİ ENGELLEMEK OLDU"

Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop savunmasında, Tanja Dukiç'in bipolar hastası olduğunu öne sürerek, "Şikayetçi tarafı olaydan bihaberdir. Olay günü hastaneyi aramadığımı söyleyip bu durumu basın haberi yaptılar. Benim evim Ortaköy'ün göbeğinde her tarafı camdır. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir insan cama çıkar bağırır. Ortaköy 24 saat canlı bir yer. Benim tek hatam bipolar hastasının kriz anında intihar etmesini engellemek oldu" dedi. Son sözü sorulan Tortop, "Poliste, mahkemede verdiği hiçbir ifadesi tutmadı. Bipolar hastaları kriz anını ve kendilerine verdikleri zararları hatırlamıyor. Hindistan'da bir şahısla aynı senaryoyu yaşamış. Bu kadının bipolar hastalığından kaynaklanan sürekli yalan söyleme durumu var. Ünlü olmak adına, kendini değerli hissetmek adına sürekli ilgiyi kendi üzerine çekmek adına böyle davranmaktadır. Karar sizindir" dedi. Çağrı Tortop'un avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Çağrı Tortop hakkında her ne kadar "Cebir, şiddet, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açılmış ise de olayın bütün haline bakıldığından "Basit kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine ve 1 yıl denetim altında bırakılmasına da karar verdi.

"TUTUKLANMADIM, BUNA HUKUKUN ZAFERİ DENİYOR"

Duruşma çıkışında sanık Tortop, "Gördüğünüz gibi tutuklanmadım. Buna hukukun zaferi deniyor" dedi.

"BU CEZA BİZİ VE MAĞDUR KADINLARI HUZURSUZ ETMİŞ DURUMDA"

Adliye önünde basın açıklaması yapan Tanja Dukiç'in avukatı Ferhat Gebeş, sanığın kasten yaralama suçundan ceza aldığını belirterek "Bu ceza bizi ve bu şekilde mağdur olan kadınları huzursuz etmiş durumda. Müvekkilim bir gece boyunca şiddete, baskıya maruz kalıp da 'Kişi hürriyetini yoksun kılma' suçundan ceza verilmemesi kabul edebileceğimiz bir husus değil" diyerek istinaf aşamasında da süreci takip edeceklerini belirtti.

"KAZANAN BEN OLDUM FAKAT DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM"

Tanja Dukiç, "En azından mutlu olduğumu söyleyebilirim. Cezalandırılmasına karar verildi. Fakat bunun yaşadığım tüm taciz ve gördüğüm işkence için gerçek bir cezalandırma olduğunu düşünmüyorum. Boğazıma bıçak dayadı, çok kötü dövdü. Fakat mahkemede çok fazla yalan söyledi. Benim hasta olduğumu söyledi ama eğer ben hastaysam, neden hasta biriyle ilişkideydi? Çok yalan söyledi. Mutluyum, kazanan ben oldum. Fakat daha fazlasını bekliyordum. O profesyonel yalancı. Hayatımda tanıştığım en iyi yalancı. Babam, ailem ve arkadaşlarım burada bana destek olmak için geldiler. Teşekkür ederim desteğiniz için" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 Eylül'de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.

(DHA)

