Sırp suç örgütü lideri Antalya'da yakalandı

ANTALYA, (DHA) - SIRBİSTAN suç örgütü 'Skaljarı'nın lideri Jovica Vukotic, Antalya'da sahte pasaportla yakalandı. Vukotic, işlemlerinin ardından ülkesine iade edildi.
Sırbistan'da hakkında yakalama kararı bulunan, 'Skaljarı' adlı suç örgünün lideri Jovica Vukotic'in Antalya'da olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kent genelinde araştırma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vukotic'i 8 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ekiplere sahte pasaport gösteren Jovica Vukotic, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi aracılığıyla ülkesine iade edildi.
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