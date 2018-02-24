MAGAZİN

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 11:05 | Son Güncelleme

Bir dönemin ünlü anchorman'i Ali Kırca, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Bahçeşehir Üniversitesinde öğrencilerle buluşan Kırca'nın eski görüntüsünden bir şey kaybetmediği gözlendi.

Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

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Ali Kırca son olarak Silivri'de Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan nöbette görülmüştü. Ali Kırca'nın nerede olduğu merak konusuydu. Bir dönemin anchorman'i olan ve Show TV'den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
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GÖRÜNTÜSÜNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ

GÖRÜNTÜSÜNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ
Ali Kırca en son ise dün Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.
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FAKÜLTENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

FAKÜLTENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
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Fakültenin Twitter adresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu gözleniyor. Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı:
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"Ali Kırca ile #tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var.
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#internationalnewsacademy de dersler tüm hızıyla sürüyor.
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Bugün duayen haberci Ali Kırca ile beraberiz ve mesleğin ilk tüyosunu hemen alıyoruz: Merak et ve farklı ol."
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sende yaramaz beş para etmezin biriymişsin
ali kırca iyi bir gazeteci hep tarafsız kaldı
ortadan kaybolmuşta nereye gitmiştir. Kesin Amerikadadır.
ah o tokatlar.başını yedi ali beyin.
iyice yaşlanmış.
Tarafsızmı 28 şubat döneminde onun tarafsız olduğunu mütedeyyin insanlar hakkında yaptığı yayınlarla tarafsız olduğunu çok güzel göstermişti
YASLANMIŞ
Ali kirca Washington dan bildiyor derlerdi eskiden Trt haberde hatirliyanlar ?????
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