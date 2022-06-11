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  4. Sırra kadem basmışlardı... Ormanlık alanda aranıyorlar

Sırra kadem basmışlardı... Ormanlık alanda aranıyorlar

11.06.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 2 gündür kayıp olan gençleri arama çalışmaları devam ediyor. İz takip köpeğiyle arama çalışmalarına devam eden ekipler, gençlerin bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Sırra kadem basmışlardı... Ormanlık alanda aranıyorlar

Denizli'de Perşembe gününde bu yana kayıp olan 2 genç için iz takip köpeğiyle başlatılan arama çalışmaları ormanlık alanda devam ediyor.

Denizli’de yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse, 9 Haziran 2022 Perşembe günü kayıplara karıştı. Ailelerin bir türlü ulaşamadığı gençler için yaptığı ihbar sonrası ekipler sabah saatlerinde harekete geçti.

Ailelerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, Acıpayam ve Serinhisar ilçesi arasında bulunan ormanlık alanda yoğunluğunu artırdı.

İz takip köpeğiyle arama çalışmalarına devam eden ekipler, gençlerin bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. (İHA)

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Denizli
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