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  4. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı

Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı

10.06.2024 20:02
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Ankara'da Murat Köylü'yü (56) tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık (39), polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Sırrı Sakık
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