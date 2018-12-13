Sırrı Sakık Muş'tan aday oldu!

Sırrı Sakık, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. "Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı'daki kazanımlarımızı Muş'ta taçlandırmamız gerekti" diyen ve kendisi de Muşlu olan Sakık'ın mesajları şöyle:
"Sevgili halkımız, 2019 yerel seçimlerinde doğduğum, büyüdüğüm, siyasete atıldığım, bende çok büyük emekleri olan memleketim Muş'ta adaylık başvurusu yaptığımı açıklamak isterim. Türkiye'nin en yoksul iki kentinde, Ağrı ve Muş'ta, halkımızla hep tek yürek olup. Kentimiz ve kendimiz için emek harcadık. Ağrı'da 2014 yerel seçimlerinde kazandığımız zafer hiçbir zaman unutulmayacak. Benim siyaset yolculuğumda Ağrı'nın bana kattıkları ve tüm Ağrılıların yüce gönüllerinde yer almam önlerinde ömür boyu saygıyla eğileceğim bir deneyimdir. Fakat Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı'daki kazanımlarımızı Muş'ta taçlandırmamız gerekti. Hepinizin desteği ve sevgisiyle güzel işlere imza atacağımızı biliyorum. Ve sevgili memleketim, sevgili Muşlu kardeşlerim siz hazırsanız 31 Mart'ta Muş ovasının o güzel lalesi barışa,huzura ve kardeşliğe olan inancımızla açacak."
1 Ağustos 1957 tarihinde Muş'un Yörecik köyünde doğdu. Turizm sektöründe iş hayatına atıldı. Bunun yanında Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde bir süre muhabir olarak çalıştı. Daha sonra Demokrasi Partisi ile Demokratik Toplum Partisi'nin kuruluşuna katıldı. 19-23-24. Dönemler'de de Muş milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Türkiye-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği de yapan Sakık, 1 Haziran 2014 tarihinde yapılan seçimlerde HDP'den Ağrı Belediye Başkanı oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum