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Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki cezaevine teslim oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki cezaevine teslim oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptırdı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, cezanın onandığını, bu nedenle Kandıra'daki cezaevine teslim olacağını söyledi.

Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

İLK AÇIKLAMASI

Önder, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasından olduğunu belirterek, "Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak." dedi.

Açıklamasının ardından Önder, cezaevine giriş yaptı.

HAPİS YATACAĞI SÜRE

Bu arada, Önder'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.

SÜREÇ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada 7 Eylül'de açıkladığı kararında, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

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Sırrı Süreyya Önder Kandıra

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Adam haklı bütün dostlara selam demiş PKK CHP FETO dostlara bak...
@sehri_2018 sadece Akp fetöcü değil sana göre di mi çünkü beynini kullanmak zor geliyor
@sehri_2018 PKK ve FETÖ bunlar AKP nin dostu ,eğer biraz maziye bakarsan bunlarla AKP nin dostluğunu fevkalede görürsün zira iki terör örgütü de AKP nin kucağında büyüdü...Yukarıda allah var doğru konuşmak gerek...İlk defa Osloda akp bunları yani pkk adam yerine koyup anlaşma imazaladı ..Diyarbakır meydanında Mergi mergi halayı çektiler şivan perverle...
@sehri_2018 AKP EŞİTTİR FETÖDÜR.ÜLKEYİ İMAMA TESLİM ETMİŞTİR.BİLE BİLE DARBEYE GÖTÜRMÜŞTÜR.ONDAN SONRA KANDIRILDIM.YOK ÖYLE KOLAY SIVIŞMAK.
@sehri_2018 sende beyin olsa olayları geniş pencereden görürdün
Siyasi suçtan insanları hapse atarak demokrasi gelmez.
ADALETSİZ DÜNYA...
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