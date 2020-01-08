"Sırt ağrısı ve aşırı terleme tüberküloz (verem) belirtisi olabilir"

Verem hastalığı en sık akciğerlerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Serdar Erturan, "2-3 haftadan uzun süre öksürük, balgam, ateş, gece terlemeleri, iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, soluk darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, akciğer dışı verem hastalığı olanlar da o organa ait farklı belirtiler olabilir." dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Serdar Erturan, verem hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Verem hastalığının etkeninin ‘mycobacterium tuberculosis complex’ adı verilen bakteri olduğunu belirten Prof. Dr. Erturan, "Verem mikrobu, hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması ve konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Bu damlacıkların solunması ile sağlıklı kişiler mikrobu alır. Mikrobun bulaştığı herkes hastalanmaz." dedi.

"Havasız alanlar riskli ortamlardır"

Prof. Dr. Erturan, verem mikrobunun kişiyi hastalandırmadan vücutta uyur durumda kaldığını ve bulaşma açısından en riskli kişilerin hastayla uzun süre aynı ortamı paylaşan aile bireyleri ve yakın arkadaşları olduğunun altını çizerek "Güneşten gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür. Bu nedenlerle insanların kalabalık olarak yaşadığı havalanması yetersiz güneş girmeyen ortamlar buluşma için en riskli ortamlardır." ifadelerini kullandı.